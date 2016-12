Vila: "El fútbol no puede ser gratuito pero espero que la licitación sea transparente"

Agustín Vila estuvo en la reunión del lunes por la noche que determinó el pedido de la B Nacional para que Armando Pérez, titular de la Comisión Normalizadora, llame a elecciones de la AFA lo antes posible.

En la mañana de este martes, el dirigente de Independiente Rivadavia contó en radio Nihuil sus sensaciones al respecto y se refirió al cese del programa Fútbol para Todos ratificado por el presidente Mauricio Macri para fin de año.

"Están todos muy a disgusto, ya no pasa por un tema económico sino por un tema de certidumbre. Necesitamos saber para dónde vamos. La Comisión Normalizadora entró con otras intenciones y no estaba normalizando nada y se estaba tomando atribuciones que no le correspondían.

Por unanimidad se votó por el pedido de elecciones. Necesitamos una cabeza, hoy hay una acefalia total porque la Comisión Normalizadora ha decidido no tener diálogo con los clubes", aseguró Vila.

Respecto de las elecciones que se vienen, que finalmente fueron confirmadas por Pérez para antes de fin de año, Vila opinó: "Por ahora no veo ningún candidato potable. Nadie se ha candidateado todavía. Esperemos que sea por consenso y los dirigentes nos podamos poner de acuerdo en quién queremos que sea el presidente de la AFA".

"En la época de Grondona se instaló que si es un presidente de Boca o River no puede ser, a mí eso no me importa de dónde es el presidente, lo que me importa es que sea un tipo con aptitudes para dirigir a la AFA", dijo con claridad.

Respecto de la finalización del Fútbol para Todos, Vila reiteró que "para mí es una locura que el fútbol sea "gratuito" porque nunca es gratuito en realidad ya que todo el mundo cobra. El tema es que la plata salía del Estado y no tenemos por qué pagar por deporte; sí por el deporte amateur para dejar de hacer papelones, pero no soy partícipe de que el Estado les pague a los jugadores para que cambien el auto y la casa y sean cada vez más ricos".

Las dudas se plantearon respecto de lo que viene luego del cese del programa: "Ahora quiero saber a quién le van a dar el fútbol. Que no se lo den por debajo de la mesa a Clarín, Turner o DirecTV. Espero que haya una licitación clara y transparente y no como hizo Grondona cuando se lo dio a Torneos y Competencia", afirmó el presidente de la Lepra con firmeza.

"El fútbol es un negocio y no puede ser gratuito pero me encantaría que el señor presidente se encargue de que la licitación del fútbol sea totalmente transparente porque lo que ahora se huele es que vamos de Guatemala a Guatepeor", cerró a cara de perro.