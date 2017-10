Waldo Wolff: "Tenemos los números para votar el desafuero de Julio De Vido"

Waldo Wolff - diputado nacional por Cambiemos 25-10.mp3

Sesión por el tema De Vido: "Los últimos datos que tengo es que tenemos los números para votar el desafuero de Julio De Vido, estamos nosotros, nos acompaña la Izquierda, el massismo, el Peronismo y veremos si el kirchnerismo"-"Si el kirchnerismo no vota alcanza el número. Creemos que Julio De Vido será desafuerado"-"Hay denuncias con semi prueba que se intentó destruir pruebas. El desafuero es porque tiene resabios para entorpecer la causa."-"Nosotros no estamos condenando a Julio De Vido, sino que lo hacemos para que se presente ante la Justicia sin fuero. Pedimos que se presente ante el Juez sin fuero, y después de ser indagado podrá ser detenido o no."-"La absten ción lo decide el Presidente de la Cámara porque si no se cae el quórum."