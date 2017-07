Zeballos arrancó victorioso en primera ronda de Roland Garros

El argentino Horacio Zeballos, de 32 años y 64º del ranking ATP, debutó este domingo en Roland Garros con una convincente victoria en la pista Suzanne Lenglen sobre el francés Adrian Mannarino, en tres mangas por 7-5, 6-3 y 6-4, en 2 horas y 12 minutos. Zeballos, en segunda ronda por cuarta vez en cinco participaciones, techo que nunca ha superado, fue superior a Mannarino, de 28 años y 53º de la ATP, que no ha pasado el segundo partido en París en sus nueve participaciones.



Tras cerrar el duelo, el argentino se marcó un baile en el centro de la pista antes de saludar a Mannarino, eliminado por tercera vez consecutiva tras caer en Roma y Madrid, donde pasó por las calificaciones.



"Fue lo primer que me salió, un poco por los nervios", dijo sobre su improvisada danza. En la segunda pista del recinto parisino Zeballos estuvo muy acertado en las bolas de rotura, 7 aciertos sobre 8, mientras que Mannarino se quedó en 4 de 8.



Además sumó 35 ganadores y 30 errores directos, mientras que el francés hizo 24 y 28.



"Fue bastante importante mantener la calma. Al principio estaba más nervioso de lo normal, jugar en la Lenglen, en el primer turno del domingo me puso nervioso. Pero sabía que tendría oportunidades y se dieron antes de lo que pensaba", señaló el argentino en rueda de prensa.



Zeballos jugará en segunda ronda con el gran sacador croata Ivo Karlovic (24º) o el griego Stefanos Tsitsipas, procedente de la clasificación.



Karlovic y Zeballos se enfrentaron en Australia este año en un larguísimo partido; 6-7(6), 3-6, 7-5, 6-2 y 22-20, en 5 horas y 14 minutos.



"Fue maratónico", dijo el argentino este domingo. "Jugamos un gran partido en Australia y no creo que este, si se da, sea muy diferente. Al otro chico (Tsitsipas) no lo conozco", añadió.