57 vuelos cancelados y 7 mil pasajeros afectados por medidas gremiales en distintos aeropuertos del país

57 vuelos cancelados y 7 mil pasajeros afectados por medidas gremiales en distintos aeropuertos del paísAerolíneas precisó que hay 57 vuelos cancelados, lo que afecta a unos 7 mil pasajeros, por asambleas de trabajadores que se llevaban a cabo esta mañana en el Aeroparque porteño, Ezeiza, y otros aeropuertos del país. Sin embargo, desde los gremios aseguran que sólo son cinco los vuelos afectados.

"Aerolíneas Argentinas lamenta el impacto de estas medidas de fuerza en sus servicios, que generó que unos 7.000 pasajeros se vieran ya afectados", puntualizó la compañía en un comunicado.





Por qué hacen asamblea. El secretario de Prensa de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Marcelo Urich, sostuvo, en diálogo con Luis Novaresio, en radio La Red AM 910, que la medida de fuerza es porque "el Gobierno se niega a pagar la clausula gatillo" acordada en paritarias. "No se pagó y a empresa dice que no lo va apagar", sentenció.

Urich también indicó que las asambleas van a finalizar cerca de las 9 y que a esa hora debería comenzar a normalizarse el servicio.

"Dietrich debería dejarse de mentir y dejar que opinen quienes conocemos la actividad aeronáutica. Hay empresas que no cumplen con las normas de seguridad. Ricardo Cirielli - Secretario General de la Asociacion del Personal Tecnico Aeronautico

Por su parte Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) afirmó: " La empresa Grupo Aerolíneas Argentinas está incumpliendo el último acuerdo salarial. El último mes teníamos sistema de cláusula gatillo pero la empresa no quiere pagar el último mes, que es un 6,5%. Los gremios hacemos una retención de tareas por el incumplimiento de una parte en el contrato del acuerdo paritario".





AUDIO DE LA ENTREVISTA