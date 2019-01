"A Cristina la veo como candidata a Presidenta de la Nación"

El titular del PJ bonaerense ve a CFK solo como candidata a la presidencia y admitió que aún no tienen fórmula para la provincia

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, descartó de alguna manera la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente como candidata a la gobernación bonaerense y dejó claro que el único lugar que vislumbra para la ex mandataria es un mano a mano con Mauricio Macri por la presidencia.

"A Cristina la veo como una dirigente muy importante que inclusive trasciende los límites de nuestro país. La gobernación de la provincia es un cargo muy importante, pero la imagino más allá de eso. No la veo en este momento en la provincia. Sí como candidata a presidenta de la Nación", aseguró durante una entrevista con #Novaresio910 en Radio La Red AM 910.

Qué pasa en la provincia. Descartada, a priori, la chance de que Cristina le dispute la gobernación a María Eugenia Vidal, el peronismo aún no tiene definida su fórmula, más allá de algunos nombres que circulan y a los que el propio Gray evitó referirse. "No tenemos fecha límite para decidir la estrategia electoral. Es cierto que al no desdoblarse la elección, nos da un poco más de tiempo para definir nuestros candidatos", afirmó.