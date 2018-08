Los maestros no van a desaparecer pero van a tener otra tarea, va a dejar de ser un impartidor de conocimiento, va a convertirse en quien incentive la curiosidad de los chicos, el que enseñe valores, no va a ser impartidor de conocimiento, ya hay un robot maestro para transmitir conocimiento, el maestro va a ser un motivador, un incentivador".



"Los robot cada vez son más inteligentes y están conectados entre ellos. Es cierto que se van a destruir muchos empleos pero también se va a crear cientos nuevos, yo soy optimista."



"A medida de que los robot hagan más de nuestros trabajos vamos a trabajar cada vez menos, vamos a tener otros trabajos, se va a desarrollar más el turismo, las artes, las letras. Hay países donde ya no trabajan los viernes. Los países nórdicos están dejando de usar plata, están eliminando el efectivo, el Suecia solo el 2% de las operaciones son en efectivo, los mendigos piden limosna con sus celulares y por transferencia. Los asaltos bancarios se redujeron porque en los bancos ya no hay plata".





"Yo en CNN ya no tengo camarógrafos ni iluminador, las cámaras se mueven desde Atlanta o desde Miami, no sé, son todas roboticas, ese es uno de los tantos ejemplos. EN el último año el traductor de Google ha dado un salto cuántico, yo ya no uso traductora para mis trabajos escritos, dieron un salto enorme con la inteligencia artificial en Google. Servicios de transcripción robótica también, ya no se transcribe lo que uno graba en una nota, ahora te grabo, lo mando a una aplicación de transcripción y te transcriben espectacularmente bien"."Los médicos van a empezar a recetar aplicaciones para que te diagnostiques, los médicos no van a desaparecer pero va a cambiar lo que hacen, lo mismo con los maestros".