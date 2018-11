El mediocampista de Boca Pablo Pérez afirmó hoy que a él nadie le gana "de guapo" y reconoció que la previa de la final de la Copa Libertadores ante River no la está "disfrutando".





"A mí nadie me gana de guapo, eso va para los de afuera. Yo entro, hago mi trabajo y nada más", indicó Pérez en la conferencia de prensa que compartió con Leandro Magallán en el estadio boquense.

A la vez, el capitán y referente de equipo " xeneize " indicó que "hay poco espacio para disfrutar la final", y agregó: "Ya no lo estoy disfrutando. Si tenemos la posibilidad de salir campeones si, pero ahora la vivo como una final del mundo y que no se me escapen los detalles".