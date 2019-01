-"Nosotros venimos desarrollando de manera permanente un reclamo contra las políticas que implementa el Gobierno actual en lo económico y social que perjudica al pueblo argentino."



-"Cuando el Gobierno decide incrementar la tarifa del transporte y servicio publico, recursos esenciales de la vida, es que convocamos a movilizar para poner un freno"



-"Hay gente que pide prestamos para pagar los servicio públicos. Debería haber una tarifa social más directa"



-"El Gobierno no dialoga, solo habla con los amigos, no se diferencia para nada del Gobierno anterior. Hay que buscar soluciones."



-"Hay que perdonar las deudas de las familias que no están en condiciones de pagar, tenemos un 45 por ciento de trabajadores precarizados, la situación es cada vez más desesperante"



-"Estamos pagando comisiones muy caras, es un subsidio para los grandes grupos económicos."



-"Sería lógico que se dé marcha atrás a los aumentos, pero este Gobierno no lo hará, y menos con las metas que deben cumplir del Fondo"



-"Lo que planteamos es que no podemos vivir así, hay que dar soluciones para que no haya más excluidos."



-"Nosotros quedamos 3 puntos abajo del proceso inflacionario, pero hay otros que perdieron más. El Gobierno miente en el tema inflacionario"



-"No descartamos los paros, a nosotros nos hubiera gustado hacer un paro a fin de año porque sabíamos lo que venía, pero la CGT no jugó el rol que debía jugar y por un bono miserable se suspendió la medida





AUDIO DE LA ENTREVISTA