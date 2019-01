-"Yo tengo mi responsabilidad institucional como Gobernador de Salta y plantee la necesidad de construir un espacio político alternativo a la polarización que hay en la escena política argentina. A través de mi candidatura a presidente planteó salir de la grieta"



- Sobre la falta de dialogo con el Gobierno: "Es el gran problema del sistema político argentino, en los últimos 40 años en la Argentina se fue para atrás, hay que cambiar de verdad."



-"Planteo un sistema de Gobierno semi-parlamentario, creación del consejo económico social para que diferentes organizaciones participen, hay que ir a una agenda más moderna."



-"Nuestra coparticipación es muy baja, entonces uno se acostumbre a lidiar una situación de crisis permanente."



-"El Gobierno planteó un clima de convivencia política mejor que el anterior, pero no hay mayor nivel de dialogo. Luego desperdició oportunidades, Macri dijo que lo midan por la pobreza y la inflación, entonces ahí está la definición de como les va."



- Sobre la recesión y la inflación: "Argentina debe garantizar previsibilidad, hay que acordar políticas de Estado. Hay que generar confianza para que el argentino invierta en el país."



- Sobre las encuestas: "Lo que dice la encuesta muestra que sólo hoy existe en la cabeza de la gente, el Gobierno actual y el anterior gobierno."



- Sobre las Políticas de seguridad- Patricia Bullrich: "Hay que trabajar en ser más efectivos en la comunicación y en la acción. El nuevo protocol o no es un cambio sustantivo porque ya estaba. La Argentina necesita un cambio en el Código Procesal penal, hay que darle herramientas a las Fuerzas de Seguridad."



- Sobre la interna: "Alternativa Federal debe competir en las primarias en agosto, si Sergio Massa es candidato vamos a competir. La ex presidente y el actual presidente estarán en la general porque son otro espacio"

AUDIO DE LA ENTREVISTA

Juan Manuel Urtubey - Gobernador de Salta 4-1.mp3