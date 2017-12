Abrieron la puerta de una posible transferencia y River está al acecho

Si bien Silvio Romero continúa siendo un atacante importante para el técnico del América Miguel Herrera, el mismo DT aceptó una posible transferencia del delantero argentino.

Marcelo Gallardo ya expresó sus deseos de contar con el Chino entre sus refuerzos para afrontar el próximo semestre. "Me interesa, está dentro de las posibilidades", reconoció el Muñeco, quien solicitó al atacante de 29 años en mercados de pases anteriores, aunque sin éxito por la negativa de Jaguares de Chiapas, su club anterior.

"Está escuchando las ofertas que hay. Tenemos que platicar con él, hay que abrir espacios extranjeros", admitió Herrera, DT de Las Águilas, hace unos días. De esa forma, aceptó una posible transferencia, más allá de que el Draft -parte fuerte del libro de pases en México- no le brindó un lugar a Romero.

River tiene como prioridad a Lucas Pratto, cuya salida del Sao Paulo no es sencilla, pero al mismo tiempo pretende a Romero. ¿Cuánto podría costar su arribo a Núñez? Alrededor de US$ 4.500.000 para comprar una parte del pase.

Lejos de su mejor versión, el punta cordobés fue autocrítico. "El 2017 fue un año regular, podría haber sido mejor, pero considero que no fue tan malo en lo personal, he convertido goles, he asistido y he participado bastante con el equipo, pero claro que podría haber sido mucho mejor", analizó, en diálogo con Récord.

Fuente: La Página Millonaria.