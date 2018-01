Abrió la puerta y ¿se marcha de River?

Gonzalo Martínez analiza la posibilidad de irse de River. El mendocino se mostró abierto a una salida, por primera vez desde su llegada.

En diálogo con Diario Olé, el volante reconoció que "si llega una oferta ahora, lo pensaría".

Hasta el momento, River no ha querido negociar al enganche que es muy importante para Marcelo Gallardo. Sporting Lisboa es el club que más interesado se ha mostrado pero no hay una oferta formal.

"Por el momento mi representante no me comunicó nada. Ya le pedí que cuando tuviera una oferta me avisara rápido. Porque lo tendría que hablar con Gallardo, por el respeto que le tengo a Marcelo y al club. No queremos que se llegue a los últimos días con esa chance latente. Vamos a respetar a River", afirmó el Pity.

Martínez no quiere que la relación con River se rompa de ninguna manera, por eso, será muy cuidadoso a la hora de negociar una partida: "Primero lo hablaría con Marcelo, porque tal vez River quiere que me quede y tiene algo pensado. Disfruto mis días en River. El cuerpo técnico y el club me dieron mucho, tengo una gran relación con el presidente. No vamos a tener problemas".