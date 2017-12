Absolvieron a Milagro Sala por las amenazas a una comisaría

La Justicia de Jujuy resolvió absolver a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en el juicio por amenazas a una comisaría, conocido como la "causa de las bombachas".





Sala estaba acusada por una serie de llamados intimidatorios a la seccional 56 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de que fuera detenida la hija de una integrante de su organización.





Así lo dispuso el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de la provincia, tras escuchar los alegatos.



"Haber llegado a este proceso es un farsa y quedó al descubierto. No había ningún mérito, los fiscales tiene obligación de controlar la legalidad de la causa pero no de acusar, con esto quedó claro que había una decisión política que no pudieron sostener", expresó la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, quien se mostró "conforme" con el fallo del tribunal que absolvió a la dirigente social.



En ese contexto, indicó que "si un testigo dice que no sintió miedo y a ese mismo luego se intentó hacerle decir lo que no dijo, eso es muy cuestionable. Frente a la claridad de la evidencia no pudieran fallar de otra forma", enfatizó.



En relación al fallo del tribunal dijo: "Lo que ha dictado es exclusivamente la parte dispositiva, y en principio lo único que nosotros podemos saber es que habló del principio de duda, pero no sabemos ninguna otra apreciación hasta que tengamos los fundamentos".