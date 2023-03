Jey Mammon hizo su descargo en un video tras la denuncia de abuso: "No violé a nadie"

El conductor y humorista Jey Mammon reapareció este miércoles con un video que publicó en sus redes sociales en el que hizo su descargo tras la denuncia de Lucas Benvenuto, quien aseguró haber sido abusado por el artista y haber tenido una relación con él cuando era menor de edad. "Yo no violé a nadie", afirma en el video.

"Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida. El nivel de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que hace una semana que tengo la necesidad de grita por todos lados lo que les voy a decir", comenzó el conductor.

Luego, se refirió a las acusaciones en su contra: "Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante".

"Ahora, para entender un poco más las cosas, yo necesito seguir profundizando y que me sigan escuchando, por favor. Yo, a Lucas, lo conozco. Yo no voy a decir: 'no sé quién es'. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta... en una fiesta, que se dio ese día y él dice que me vio en esa fiesta y que tenía 14 años. Él tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos. Hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo", agregó.