Adolfo Rubinstein: "Las declaraciones de Héctor Aguer son disparatadas, no ayudan al debate."

"La problemática surge por la situación de salud de Jujuy, lo que sucedió es que Jujuy pidió un convenio de reciprocidad con Bolivia a través de Cancillería, tal como tiene con Chile. Esto se quiso hacer por la cantidad de bolivianos que cruzan y se atienden en Jujuy."-"Este acuerdo fue rechazado por la Cancillería boliviana, y se instaló el debate."-"El Ministerio de Salud no tiene datos de las personas que no viven el país y se atienden, más allá de que el 7-10 por ciento del presupuesto en Jujuy sea para atender personas que no viven en la provincia."-"El debate sería como se financia los servicios de la salud, es uno de los gastos más importantes . Es importante transparentar y saber cómo se financian los servicios."-"Desconozco si se hará un acuerdo, habría que hablar con el Canciller, sería bueno que haya acuerdos regionales"- Sobre la despenalización del aborto: "Yo no voy a emitir mi opinión personal porque soy ministro de salud. En los países donde el aborto es legal el aborto no aumentó, lo que si se redujo es la mortalidad materna."- Por qué no puede dar su opinión: "Yo estoy como Ministro de Salud, no como persona, yo debo aportar información y evidencia científica."-"No hay nadie que esté a favor del aborto, lo que estamos haciendo desde el Ministerio es promover la educación sexual, entrega de anticonceptivos para prevenir el aborto. Se lanzará un programa de prevención del embarazo adolescente."Luis Novaresio, conductor: "Me parece que debe vencer el prejuicio y sí opinar."- Adolfo Rubinstein, Ministro de Salud de la Nación: Declaraciones de Héctor Aguer: "Son declaraciones disparatadas, no ayudan al debate."