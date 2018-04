Adolfo Ziulu: Tarifazo : "A partir del jueves que viene voy a resolver la cautelar para frenar o no las tarifas de gas"

Adolfo Ziulu - juez federal de La Plata .mp3

"Una asociación civil se presentó ante el juzgado del que soy titular promoviendo un reclamo por las resoluciones del gobierno nacional en materia de tarifas de gas; esto ha tenido un trámite de rutina, el Ministerio Público Fiscal ha considerado que podía darse un proceso colectivo, es decir con alcance a todos los usuarios del país, hice la consulta a la Corte Suprema y me dijo que no hay proceso de esta índole, entonces lo mandé a inscribir"-"La asociación, llamada CEPIS, me ha pedido una medida cautelar interina y yo he considerado que en este momento no se daban las circunstancias de gravedad y urgencia, y por lo tanto no he hecho lugar a la medida, pero sí he solicitado informes al gobierno nacional y al ENARGAS para pronunci arme al respecto de la medida cautelar"-"Tanto el gobierno como el ENARGAS tienen tres días hábiles para entregar los informes."-"Me preocupa que los temas se traten en la Justicia, pero cada uno de los poderes del Estado debe ejercer su labor."-"La demanda es diferente al re- balanceo, porque la Asociación civil pide declarar la nulidad y la inconstitucionalidad de 10 resoluciones del Enargas que disponen la efectiva puesta en vigencia de los aumentos a partir del 1 de abril. Se sostienen que no deben tener lugar hasta el 1 de mayo. Es una postergación"AUDIO DE LA NOTA