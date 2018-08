⚠️Advierten que por la devaluación ya faltan alimentos en las góndolas

Advierten que por la devaluaci贸n ya faltan alimentos en las g贸ndolas

El shock devaluatorio de los 煤ltimos d铆as ya se empieza a sentir en las g贸ndolas de los comercios y los supermercados. As铆 lo expres贸 la titular de la C谩mara Empresarial de Desarrollo Argentino y Piases del Sudeste Asi谩tico (CEDEAPSA), Yolanda Dur谩n, quien explic贸 que los mayoristas "est谩n especulando" con entrega de algunos alimentos.

En di谩logo con Luis Novaresio en #Novaresio910, Dur谩n cont贸 que "hoy las latas de tomate y el az煤car no tienen precio", por lo que los distribuidores no est谩n entregando estos productos o s贸lo los entregan en partidas chicas.

"Estamos asustados porque es un constante traslado de precios", sentenci贸 la represente de los supermercados chinos, quien cuestion贸 que "hay muchos productos que se hacen sin necesidad del d贸lar y las subas se trasladas igual". No obstante, enfatiz贸 que "igual no todo es trasladar porque van a subir tanto que no van a vender nada"

Qu茅 dijo sobre la reuni贸n con el Gobierno. El mi茅rcoles, tras la primera gran devaluaci贸n de la semana, el presidente Mauricio Macri se reuni贸 con banqueros y due帽os de supermercados. La titular de CEDEAPSA destac贸 que durante el encuentro "el Presiente escuch贸 todas las problem谩ticas que estamos atravesando" y remarc贸 que lo vieron "muy preocupado, pero atento".