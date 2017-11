Aerosmith canceló su show en Argentina y Sudamérica por "órdenes médicas"

Aerosmith canceló su gira sudamericana que lo traería a la Argentina el martes 3 de octubre, al estadio de Rosario Central. "Lamentablemente, debido a problemas médicos inesperados", se indica en un comunicado publicado ayer en el sitio oficial de la banda, "el vocalista, Steven Tyler tuvo que solicitar ayuda médica y fue informado sobre su imposibilidad para viajar o presentarse por esta vez. Por lo tanto, los últimos cuatro shows del tour sudamericano serán cancelados".

Estos shows corresponden a los que el grupo daría en Brasil, Chile y México, además del de Rosario. "Steven espera recuperarse completamente. Con el descanso y cuidados apropiados estará pronto de vuelta para seguir rockeando alrededor del mundo", completa el anuncio. Desde la organización del show subrayaron que la fecha y los puntos de reintegro del dinero se darán a conocer en la página de Facebook de Joison Producciones.

El anuncio oficial de la cancelación de las cuatro fechas fue firmado por el propio Tyler quien en el mismo portal pide disculpas a los fans de "toda Sudamérica, Brasil, Chile, Argentina y México" y confirma que la cancelación se debió a "órdenes médicas". "Lo siento mucho y siento que los he decepcionado... no estaré disponible para continuar con los últimos cuatro conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órdenes médicas luego del concierto en Sao Paulo", señaló.

El músico, sin embargo, lleva tranquilidad a quienes se preocupan por su salud, aunque afirma que su dolencia necesita atención "inmediata". "Por favor no se preocupen... No estoy en una situación de peligro, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder mantener mis futuras presentaciones... Prometo que volveré... lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera yo pude prever para estos shows... Como dicen «Los humanos hacemos planes, y Dios se ríe»... Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto", completa.

Según explicó Claudio Joison, el productor local del show internacional, se trata de una cancelación millonaria para la banda que rondaría en los diez millones de dólares, y dijo que ya estaba casi todo listo para recibir a Aerosmith. "Empezamos con la organización hace seis meses y teníamos todo listo para armar el escenario y estábamos armando los camarines. Por supuesto que el grupo ya tenía pagado su cachet y estábamos esperanzados porque se estaba vendiendo muy bien y suponíamos que irían aproximadamente 20 mil personas", dijo Joison y añadió que por lo que se deja ver en el comunicado no hay prevista una reprogramación al menos inmediatamente.