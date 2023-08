Agustina Albertario confirmó su separación de Lucas Alario: "Una relación a distancia no es nada fácil"

La jugadora de la Selección Argentina de hockey, Agustina Albertario, confirmó que ya no mantiene una relación sentimental con el futbolista Lucas Alario. Esta noticia fue compartida a sus seguidores a través de una publicación en sus redes sociales, donde explicó las razones que los llevaron a tomar esta decisión.

Aunque algunos indicios en las publicaciones previas de Agustina ya habían dado pie a especulaciones, ella misma se encargó de aclarar la situación. En sus propias palabras, “Con Luqui decidimos separarnos”, dejando en claro que su vínculo con el delantero del Eintracht Frankfurt de Alemania ha llegado a su fin.

En cuanto a las razones detrás de su separación, explicó: “Nuestras carreras nos llevan a estar separados y una relación a distancia no es nada fácil”.

La realidad es que Agustina estará en Argentina concentrándose en su entrenamiento con Las Leonas para los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que Lucas continuará su carrera en Alemania. Esta incompatibilidad los llevó a tomar caminos separados.

Ambos deportistas habían confirmado su relación en diciembre de 2021, aunque se rumorea que su relación podría haber comenzado meses antes, según personas cercanas a la pareja.

El comunicado completo de Agustina Albertario

Quiero responder esta pregunta que me están haciendo muchas personas, más que nada porque me molesta que hablen y se digan cosas que no son ciertas!

Con Luqui decidimos separarnos... hoy nuestras carreras nos llevan a estar separados y una relación a distancia no es nada fácil.

Él se encuentra en Europa y yo tengo que hacer mi proceso olímpico en argentina (un año en Arg)

Nos queremos y respetamos mucho, él es una persona increíble y gracias a todos por la buena onda y por respetar el momento.