Repasá las frases más importantes de la nota:





"Mis hijos son mi compromiso en la vida. Cuando vos tenés hijos, pasás a ser el actor de reparto de tu propia vida"





"Los argentinos no sabemos lo que es la calidad de vida. Vivimos asustados, tensionados y en un país que cada 10 años nos da un cachetazo"





"Me asaltaron 13 veces. En uno me pusieron un revólver en la cabeza, en otro me gatillaron en el pecho... Cuando me secuestraron dudé en usar un arma, pero mi vida no iba a ser igual, pase lo que pase"





"Te piden que cuando te asalten, tengas la mesura de un sabio, la valentía de un Marine de EE.UU. y no puede ser así. Si hoy pasa algo, se habla más del delincuente que de la víctima"





"Este país es el único en el mundo en el que te levantás a la mañana y te dicen por dónde NO tenés que ir. Yo viví tres años en Europa y nunca escuché 'no vayas por acá, agarre por acá...'"





"Yo era muy temperamental y eso lo cambié. A veces, en la vida, tenés que tomarte las cosas con un poco más de calma porque la sociedad argentina es muy difícil"





"Extraño bajarme del colectivo en Valentín Alsina y volver caminando a mi casa. Recordar como magnífico poder caminar sin que te pase nada no está bueno... Cuando salgan mis hijas a divertirse no voy a poder dormir"





"Yo llegué a Independiente y dije 'Soy de Racing'. Cuando hice el gol que rompió una racha de 12 años sin ganar en Racing. No grité el gol y se enojaron de los dos lados. Pero yo siempre viví con coherencia"





"A mí me encantó más representar a Argentina como jugador olímpico que como mundialista. No sé por qué, pero es lo que siento..."





"Al jugador argentino le falta más educación que fútbol. A los campeones del mundo del 86 los premiaron con la selección y eso fue un error. Tener una medalla no te hace mejor técnico"