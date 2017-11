Al menos 9 muertos y más de 100 heridos en la jornada electoral en Venezuela

Al menos nueve muertos y más de cien heridos deja la violencia que estalló en Venezuela como parte de la votación de una polémica Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro y que según la oposición, pone en jaque la democracia del país. Para fuentes cercanas a sectores contrarios al gobierno, los decesos llegarían a 16.



Aunque la Fiscalía no los vinculó aún con móviles políticos, un candidato a asambleísta de 39 años murió la noche del sábado en Ciudad Bolívar (sureste), en tanto que un activista opositor, de 30 años, falleció de un disparo esta madrugada en la costera Cumaná.



Además, la fiscal 13 de Mérida, en el occidente del país, investiga la muerte de Marcel Pereira, de 38 años, durante una manifestación en la población de Chiguará.



La fiscalía de Cumaná (Sucre) informó que investiga la muerte de Ricardo Campos, secretario juvenil de Acción Democrática, de 30 años, cuyo fallecimiento por disparos durante una protesta había sido anunciado previamente por el diputado Henry Ramos Allup.



Otras tres personas, identificadas como Angelo Méndez de 28 años; Eduardo Olave, de 39; y Luis Zambrano, de 43, que murieron víctimas de disparos durante las manifestaciones en Mérida y Barquisimeto.



Ronald Ramírez Rosales, un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana de Táchira, falleció por un impacto de bala en el pómulo.



En Táchira, dos menores de 13 y 17 años murieron por heridas de armas de fuego.



"No sé qué odio nos tienen, venezolanos contra venezolanos... ¡Esto es una guerra!", añadió sin poder contener las lágrimas, Conchita Ramírez, en Caracas, luego de que militares "invadieron" edificios en la búsqueda de "guarimberos", un término achacado a quienes manifiestan bloqueando vías, en el barrio El Paraíso y su vecino Montalbán (oeste) de Caracas.



Custodiados por militares, los centros electorales abrieron a las 06:00 (10:00 GMT) para elegir a 545 asambleístas de un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido.



"Estamos seguros que muchos de esos actos violentos, hemos contabilizado más de 100 máquinas que han destruido, gente disociada, desesperada, violenta, es alentada por factores políticos", aseguró el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, al llamar a votar.



La presidente del poder electoral, Tibisay Lucena, aseguró que "solo hubo focos de problemas en dos estados del país" y en algunas zonas de Caracas, pero que eso no impedía que la gente votara.



La Mesa de la Unidad democrática (MUD), que llamó a protestar aunque el gobierno amenazó con apresar a quienes afecten la votación, se marginó de la Constituyente alegando que no fue convocada en un referendo previo y que su sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y redacte una Carta Magna que instaure una dictadura comunista.



Fuente: El Comercio de Perú