Alberto Fernández: "Me citaron porque estamos en campaña"

"Si querés le dedicamos un rato si te interesa. Después le escribí a Mercedes Ninci. Están diciendo algo que no es cierto" "Yo respeto ese modo de dar conferencias de prensa, los entiendo porque es el trabaj o de ustedes y tienen que llevar una declaración mía a los medios. Pero es imposible hablar con alguien al lado gritando cosas, es lo que me pasó con Mercedes".





Mermorándum con Irán:





"Lo que le expliqué a Bonadío es lo que te acabo de decir. Bonadío no estaba, no estaba su secretario. Había un fiscal que cortezmente me escuchó" "En derecho procesal estudiamos quién es el testigo. Yo no soy testigo de nada, yo solamente opino sobre algo que veo escrito en los diarios y está en el escenario de la opinión pública. Me citan a mi y no a los millones de argentinos que opinaron porque estamos en campaña" "Cuando digo que el gobiern o va manipulando a la justicia no estoy hablando en vano".





Si en su gobierno devaluará el peso o el dólar quedará como ahora:





"Voy a hacer lo mismo que hicimos, me voy a ocupar de que todo lo que hagamos respete: el superávit fiscal, hacer crecer el superávit comercial, que acomodemos reservas, que tengamos un dólar competitivo y que mientras hacemos eso nos ocupemos de desempobrar".





Si Cristina va a manejar la economía:





"¿Vos me estás preguntando en serio? La economía depende del Poder Ejecutivo, estudialo".





"Toda la historia que está tejida es una historia falsa. Yo en mi vida cuando fui Jefe de Gabinete le dije a un gobernador cómo tenía que armar las listas. Las listas de Capital Federal: el candidato a presidente un crítico de Cristina, el candidato a Jefe de Gobierno crítico de Cristina, el candidato a diputado nacional Pino Solanas es crítico de Cristina. En Provincia el candidato un crítico de Cristina, el diputado nacional Sergio Massa es crítico de Cristina. ¿De quién están hablando?" "En la lista diputados de capital aparecen además nombres como el de Victoria Donda".





Qué necesita el gobierno para bajar la inflación:





"Eso va a demandar tiempo. Tampoco se qué inflación nos va a dejar, vamos a encender la economía. Vamos a volver a tener en producción a la Argentina. El gran error de la Argentina fue pensar que la inflación sólo tenía un origen monetario. Cuando bajas el consumo te dura 3 años y media de caída".