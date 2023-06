Alberto Fernández: "No enriquecimos a nuestras familias ni les entregamos obras a empresarios amigos"

En el marco de la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández reivindicó su gestión en materia de transparencia y honestidad y aseguró que, una vez que deje el cargo, enviará su declaración jurada de bienes a todos los diarios. “No nos hemos enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de los empresarios, no entregamos obras a nuestros amigos”, afirmó

Fernández enfatizó que en su gobierno no hubo enriquecimiento ilícito y destacó que tanto él como los funcionarios que integran su administración se retirarán de sus cargos sin haber incrementado su patrimonio. "Hay un Presidente y muchos funcionarios en mi Gobierno que se van a su casa igual que cuando llegaron, ninguno más enriquecido", afirmó.

En un discurso, que giró en torno a la transparencia en la esfera estatal y en la sociedad en general, el mandatario señaló que "sobre el final de mi mandato voy a hablar de algo que dije desde el primer día: la necesidad de tener un Estado eficiente. No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable", destacó.

"No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable", afirmó Alberto Fernández.

Críticas a la "libertad de prensa"

En otro aspecto de su discurso, Fernández expresó su preocupación por el presunto abuso desmedido de la libertad de prensa en los últimos años. Afirmó que se mintió, difamó e injurió, y confió en que los ciudadanos puedan identificar a los difamadores y a los periodistas corruptos que reciben dinero a cambio de manipular la información.

“Dn toda la democracia, no hubo la libertad de prensa que hubo en los últimos cuatro años", dijo, y estimó que ese escenario derivó en “un abuso desmedido de la libertad de prensa" en el que "se miente, se difama, se injuria”.

Asimismo, el presidente desmintió cualquier intento de interferir en las decisiones del Poder Judicial desde la Casa Rosada, aunque aclaró que su gobierno buscó realizar cambios en el sistema judicial debido a su deficiente funcionamiento. Mencionó como ejemplo la falta de transparencia en la divulgación de los bienes y el patrimonio de los jueces.

El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la titular de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez; la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena; el síndico General de la Nación, Carlos Montero; y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.