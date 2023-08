Alberto Fernández se metió en la polémica por la suma fija de $60.000

El presidente, Alberto Fernández, afirmó este miércoles que las últimas medidas del Gobierno nacional " no es el plan platita, es el plan justicia", al inaugurar en la provincia de Catamarca la pavimentación de la ruta provincial Nº3 (RP 3), en un acto que contó con las presencias del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el gobernador local, Raúl Jalil, y el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela.

Así, el presidente le pidió a los gobernadores y empresarios que paguen el bono de $60.000 dispuesto por el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa. Lo dijo durante la inauguración de la pavimentación de la ruta provincial N°3, en Catamarca.

Alberto_Fernandez.jpg

"Para que a nadie lo confunda, ¡no es un programa platita! ¡no es el plan platita! Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. ¡Eso es, no es otra cosa! No es otra cosa. La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años", disparó Fernández.

A su vez, el jefe de Estado resaltó: "Estoy rodeado por dos gobernadores que ni siquiera esperaron al Gobierno nacional para hacer las correcciones que había que hacer. Lo hicieron antes y no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los empleados públicos".