El editorial de Facundo Pastor: "El peligroso juego del fuego amigo"

Mañana Cristina Kirchner una vez más va a jugar con fuego. Hay versiones de todo tipo de que el discurso de Cristina va a tener obviamente un destinatario claro que va a ser Javier Milei: su antagonismo el enemigo político que, por estas horas, elije Cristina Kirchner, pero pero ahí, en un segundo plano. Todo parece indicar que Cristina también le va a apuntar a Alberto Fernández.

A tal punto, todo parece indicar que Cristina le va apuntar Alberto Fernández, que en la Plaza el escenario tapa la fachada de la Casa Rosada; simbolismos aparte, no ¿o no? Quizás sea bueno que mañana llueva un poco, para pagar lo que va a ser un juego peligroso que Cristina apuntándole seriamente al presidente. Digo peligroso porque todavía queda mucho por delante.

Estamos exactamente un mes, si no me equivoco, si no me falla el calendario, del cierre de listas: 24 de junio, después las PASO en agosto. Entonces uno, con el calendario en la mano, apela a pedirle a los dirigentes de este país, a unos y otros, responsabilidad frente al momento tremendo de incertidumbre económica que vive la Argentina.

Mañana todo parece indicar, según se filtraron algunos datos, Cristina le va a carpetear a Alberto Fernández aquella fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos ¿se acuerdan? Fue en el medio de la pandemia. Ya te contamos que el Presidente ni siquiera estuvo invitado al acto. Por supuesto, no va a ir. Cristina va a ser la única oradora.

El presidente también dejó entrever que, si Cristina le carpetea aquella fiesta nefasta en la Quinta de Olivos, en medio de la pandemia y en medio del encierro que todos vivíamos, él le va a recordar el vínculo que Cristina tuvo o tiene con Lázaro Báez. Claramente, mañana se va a jugar un juego perverso, donde se va a tirar nafta para el fuego interno; balas para el fuego, ya esta altura no amigo, sino enemigo.

En medio de todo eso estamos todos nosotros; por eso, ojalá la lluvia pague un poquitito ese juego que intentan jugar. Eso sí, de donde estés, si es que vas a la marcha, no vas a ver el frente de la Rosada.