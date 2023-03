Fernando Iglesias reveló detalles del cruce con Alberto Fernández y admitió haberlo insultado

Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio, reveló los detalles del duro entredicho que protagonizó este miércoles con Alberto Fernández durante su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso. En diálogo con MP 910, por Radio La Red, admitió haberlo llamado "sinvergüenza", aunque agregó que "se me debe haber escapado algún insulto que no recuerdo".

Consultado sobre el cruce, Iglesias optó por justificar su actitud: "El primer insulto es el del Presidente, que habla de ética cuando está a su lado una condenada por la Justicia argentina por actos de corrupción. El segundo es que estos señores no dejan de abrir grietas. Ahora quieren poner a los porteños contra los del interior".

Embed

Luego, reveló paso a paso cómo fue el entredicho: "Lo que le dije al Presidente es dónde había estudiado Derecho porque acababa de decir que la corte Suprema interfería. Es la función de la Corte dar un fallo de constitucionalidad cuando hay algo que está denunciado por inconstitucional. Su función es decir si es o no lo es. A eso, este señor que dice ser profesor de Derecho, lo llama interferencia. Esos son verdaderos insultos".

"Después se me debe haber escapado algún insulto que no recuerdo, no muy diferente a los que el Presidente, que se ofende tanto, ha dicho sistemáticamente en tuits que fácilmente se pueden recoger", agregó el diputado.

Ante la insistencia sobre si realmente no recordaba cuál fue el agravio que le destinó al Presidente, Iglesias reconoció: "Recuerdo haberle dicho 'sinvergüenza' y probablemente le dije algo más".