Alberto Weretilneck: "El RAM es violento, autoritario y sin ningún tipo de tolerancia para expresar sus ideas."

"No voy a hablar de la muerte del joven y lo que sucedió en el predio porque se trata de una jurisdicción Federal e intervienen fuerzas Federales y jueces, la provincia no tiene información en el hecho judicial"-"Lo que se tiene que tener en cuenta es el contexto en que se dan las situaciones, tiene que ver con el crecimiento de las usurpaciones por parte del Pueblo Mapuche, en algunos casos liderados por la RAM."-"La RAM está instalada en Río Negro, tuvimos dos incendios que fueron reivindicados por la RAM y hace dos semanas intentaron quemar un pozo petrolero y uno de gas y también se reivindicó la RAM."-"La RAM no reconoce al Estado argentino. Es un grupo violento y anti sistema. Por las tierr as de Mascardi no hay reclamo y de un día a otro se produce la usurpación y esta situación. No hubo posibilidad de dialogo."-"Lo que suena fuera de contexto es lo que pasó, después de varias mediaciones, la policía y Prefectura habían terminado con la usurpación. Lo que se está viviendo es si quisieron recuperar el lugar."