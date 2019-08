Alejandro Broitman, abogado del custodio del supermercado: "Nuestro defendido en ningún momento agredió al señor, sí lo retuvo"

La explicación de la situación:





"Llega la Policía, al señor lo ponen contra la pared, empieza a sudorizar, se descompensa y cae. Tenemos a una testigo que coinciden todos los dichos con nuestro defendido".





Con respecto a los dichos de Cristina Fernández:





"No voy a opinar de la ex presidente. Cada uno tiene libertad d e opinar lo que quiera, no tiene nada que ver con la realidad de los hechos".





Sobre la agresión de su cliente:



"No apareció tirado, apareció reducido. Mi cliente no puede determinar si le pegó o no le pegó porque no lo vio. La otra persona no es defendido nuestro. Esta defensa no puede sostener que quien le haya pegado haya sido persona directa de Coto porque realmente no nos consta. Mi cliente cumplía su trabajo, se abstuvo al protocolo".