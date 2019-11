Alejandro Finocchiaro sobre la parodia nazi en un colegio: "Todo acto que induzca a discriminación es grave"

"Me comuniqué con el ministro de Educación de San Juan que actuó muy bien. Hoy hablé con el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits. Me gustaría sacar de este tema a los menores. Estos menores hicieron lo que un docente les mandó a hacer. Acá ha fallado el docente y la institución. Estos temas son muy graves".



"Todo acto que induzca a discriminación por cualquier razón subjetiva es grave". "No h ay atenuantes". "Hay que sancionar a los adultos que hacen eso".



Respecto al caso Próvolo:





"Me genera que se hizo justicia. El tema es el adulto frente al menor indefenso".



En relación a la transición:



"Mis palabras fueron mal interpretadas. Yo lo que dije fue que no estaba habiendo transición, pero ni siquiera le puse un juicio de valor. Alberto Fernández se ha ganado su derecho de asumir como él quiere. No me junté con Nicolás Trotta, lo conozco hace muchos años, es un gran tipo. Las transiciones no siempre la hacés con un ministro".

s: