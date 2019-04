Alejandro Grimson: "En distintos momentos de la historia hubo distintos peronismo"

Sobre su nuevo libro ¿Qué es el peronismo?:



"Uno de los problemas cuando decimos que es de izquierda o de derecha es que pensamos que los fenómenos políticos hay que ponerlos como un punto en una línea, no es así, los fenómenos políticos tienen tres dimensiones, no solo izquierda y derecha, hay una línea que contrapone lo salto y lo bajo, el peronismo tiene una voz baja, no los dirigentes más importantes, pero tenés dirigentes sociales muy combativos que uno puede decir que son de izquierda pero son peronistas preocupados por la cuestión social, y los Barrionuevo. Más preocupado por lo social que los procedimientos. Del otro lado estala oposición entre los dogmático y lo pragmático, lo pragmático no es de derecha, Lenin lo fué."



"El peronismo persiste, yo hago una historia de los 74 años, fué muy fuerte en el 44 o 45, se hizo fuerte en el conflicto el peronismo. El 55, el derrocamiento, se cumple una frase de Perón: 'No es que nosotros seamos buenos sino que los otros son peores'. Había muchos antiperonistas, Aramburu era antiperonista y el socialismo también."



"Yo hice la secundaria en los 80, los colegios eran de varones o de mujeres. Yo viví la primavera democrática en la secundaria, eso me marcó, por eso cada generación tiene su propia interpretación del peronismo, lo reescribe de alguna manera. Yo leí toda la literatura peronista porque soy investigador del CONICET, me dí cuenta que era literatura peronista o antiperonista, yo buscaba que hubiera un análisis más equilibrado. Los hijos de los antiperonistas del 55 se hacen peronistas en los 70, fué un fenómeno vertiginoso en ese momento."





Sobre el mito de que el peronismo hizo mierda al país:



"Es ridículo. La mayoría de los países no tuvieron peronismo. Argentina tiene unos problemas terribles, en Paraguay plantás soja, la vendés y no hay retenciones, tampoco hay escuela pública ni salud pública. El peronismo es un modelo de desarrollo que generó algo parecido a lo que fué la Europa de post guerra. Es un planteo del poder económico, al Presidente le molesta que no puede hacer el plan económico neoliberal por el peronismo, es cierto, el peronismo creo los derechos que él tiene que destruír para llevara delante su plan neoliberal. No pudo destruír las jubilaciones ni privatizarlas, no pudo con la reforma laboral, es parte de la conquista social del peronismo.&qu ot;





Referido a si CFK es peronista:



"Eso es central en el libro, yo no soy peronista, son antropólogo, no tengo un peronómetro como cada uno de los peronistas. Es la forma para resolver las disputas internas del peronismo. En distintos momentos de la historia hubo distintos peronismo. Muchas veces los peronistas se pelean y se matan entre ellos, el peronismo, muy seguro de que va a la victoria, entra en guerra interna y va a la derrota. Hay peronismo mientras haya muchos argentinos que encuentren allí la manera de plantear su disconformidad con los planes neoliberales. El radicalismo también siempre tuvo dos alas. El peronismo es complejo, los otros también."