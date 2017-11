Alejandro Lépori: Terremoto "Hay 217 muertos, la mayoría se dio en la Ciudad de México."

Alejandro Torres Lépori - Jefe de la Cancillería de la Embajada argentina en México 20-09.mp3

"El terremoto afectó la zona centro del país, se está trabajando en busca de sobrevivientes, se levantan escombros, los rescatistas no descansan, se ven imágenes fuertes cuando se los ve que escucharon algo. La situación es fea, hay barrios más afectados que otros."-"Hay 217 muertos, la mayoría se dio en la Ciudad de México."-"Hay un sistema de alarma en el tema del terremoto, en la zona de la Embajada se oyó, pero fue de pocos segundos, ya que no llegué a bajar. Otros dicen que la alarma no funcionó porque no fue tan profundo"