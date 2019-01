Alerta Hantavirus: "Ya hay tres casos en Buenos Aires"

"El panorama que tenemos hoy en la Provincia de Buenos Aires es totalmente diferente al que hay en Epuyén, en Entre Ríos, en Salta y Jujuy; los casos que nosotros tenemos están dentro de lo esperado cada año".



-"Por año se notifican habitualmente 25 casos de hantavirus; no hay casos en Buenos Aires de contagio persona a persona, es diferente al del Sur del país, las cepas que tenemos se mantienen circulando y por ahora la situación está dentro de lo esperado para esta época del año".



-"Tenemos tres casos confirmados al día de hoy: hay un internado en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, que está por pasar a sala general y se encuentra en buen est ado; hay un caso en San Pedro, que también se encuentra en buen estado general; y hay un tercer caso en Zárate, en una situación más complicada, por lo que estamos dando seguimiento a ese caso momento a momento".



-"Todavía se están esperando los resultados del caso en Escobar; en principio no es algo que denote gravedad. Esperamos los resultados porque puede ser dengue o leptospirosis"



-"En principio no es una alerta epidemiología."



-"Cuando mueren es por la cantidad de virus que contrajo la persona, la característica del virus y la predisposición individual."





