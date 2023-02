Alfa, de Gran Hermano 2022, en #Lopez910: "Siempre fui polémico, desde chiquito"

Embed

Walter "Alfa", Santiago, uno de los participantes más controversiales y recientemente eliminado de Gran Hermano 2022, afirmó que "siempre fue polémico" en un mano a mano con #Lopez910, donde fue entrevistado por Pilar Smith. También reveló que quiere que Camila sea la ganadora del reality.

Consultado por cómo fue el contacto con el público a lo largo de la semana tras su salida de la casa de GH, Alfa indicó: "Me conmueve que, a esta altura de mi vida, la gente esté hablando de mí", dijo.

El ex participante, en el mano a mano, destacó algunas de sus cualidades que cree que generaron identificación en este tiempo. "Yo siempre fui muy polémico, desde chiquito. Ahora creo que pasa porque la gente está cansada de la hipocresía, del engaño de la doble cara y yo me muestro tal cual soy", sostuvo.

Y agregó: "No soy el mismo de hace cuatro meses, sino de toda la vida. Los que me conocen saben que a los 20 años me vestía así, que mis amigos son de toda la vida, que miro a los ojos a la gente que quiero para decírselo y cuando alguien no me gusta, no le doy entrada en mi vida".

Sobre el final de la charla, "Alfa" expresó su deseo de cómo sueña que termine Gran Hermano. "Quiero que gane Camila", concluyó.