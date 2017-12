"Esta es una causa muy política. Está siendo usada en este momento que está atravesando nuestro país de ajuste, despidos. Necesitan tapar con este circo, porque la verdad que es una injusticia. Este es un país donde no queremos vivir, donde ya vivimos en la adolescencia".



"Es una vergüenza internacional lo que están haciendo. Persecución política a la oposición sistemática. Es una cacería".



"No he visto en todos mis años de gobierno democrático esta persecución política, esta cacería".



"Este memorandum fue votado por las dos cámaras. Es un memorandum que nunca se llevó a la práctica. Es un mamarracho político lo que están haciendo".



Sobre la participación de Irán en el atentado a la AMIA:



"No tengo opinión. Lo único que queremos es la verdad y la justicia por los muertos".



"Es algo que nos dolió a todos los argentinos. Es algo espantoso. Nos quedamos todos espantados. Yo menos que menos voy a pensar que mi marido quiere encubrir a los asesinos de la gente"



"Estamos viviendo en un gobierno democrático de muy baja intensidad donde no se respetan los derechos ni el debido proceso"

