Amalia Granata: "En un posible balotaje voto a Macri, no quiero que mis hijos crezcan con Cristina"

Macri no me llamó, estoy desencantada por Pichetto y por Lousteau, dos defensores del aborto. Yo se que Macri es celeste, pero para mi fue un puñal".





"Mitad me votaron por la defensa de las dos vidas y la otra mitad porque está desencantada con la política. Hay mucha rosca".





"Quiero bajar el presupuesto en esas pavadas de asesores".





"En un posible balotaje voto a Macri, no quiero que mis hijos crezcan con Cristina. No me quiero ir delpaís, me parece un retroceso atroz si vuelven. En primera vuelta no sé a quien voy a votar".





"Perroti estoy esperando que me llame para tomar un café".