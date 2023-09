Las lagrimas del Conejo tras las sentidas palabras de Maxi Guidici por acompañarlo en su peor momento

En el Bailando 2023 (América TV), Alexis 'El Conejo' Quiroga bailó este martes reggaeton y estuvo acompañado, desde la tribuna, por una persona muy especial, su amigo Maxi Guidici, quien el viernes pasado fue internado de urgencia por una sobredosis de calmantes.

"Gran aplauso para Maxi también que ha venido hoy después de todo lo que ha pasado, te quiero dar un abrazo, un beso, y a la mamá también, me encanta verte bien", le dijo el conductor Marcelo Tinelli a Maxi.

"Veía tu nota en LAM ayer, Maxi. Y yo hablaba de los temas de salud mental y me parece que está bueno hablar de estas cosas para que después no pasen. Dijiste que hay alguien al que le debés la vida, que fue quien estuvo ahí, que es El Cone", agregó el presentador. Ahí, Tinelli le agradeció al participante del certamen por su incondicional actitud hacia su amigo.

"Para mí es más que un hermano y doy gracias a Dios que haya estado ahí", expresó Maxi sobre Alexis."Valoro muchísimo tener otra oportunidad, tengo muchas ganas de vivir, me hizo un click la cabeza, literalmente toqué fondo, y siento que me impulsé para arriba y tengo ganas de disfrutar de todo lo que me toque vivir, desde un mate con mi vieja hasta estar acá que es grosísimo y viéndolo bailar a mi amigo que es un crack", sostuvo.

El Cone se quebró ante las sentidas palabras de Maxi y se acercó a abrazarlo. "También agradecerte a vos -por Marcelo- por las palabras de ayer, a veces no se toma muy en serio lo que es la salud mental. Él pasó una situación horrible, pero ahí está con fuerzas, ojalá se le dé, que sea feliz y que pueda estar bien", dijo El Cone.