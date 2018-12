ANAC: "Los pilotos extranjeros deben dar un examen"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"Es falso, en Argentina hay una ley del Congreso que exige que toda la tripulación que hace funciones aeronáuticas en un vuelo debe ser argentino; excepcionalmente puede permitirse personal extranjero durante un plazo de dos años".



-"La revalida se exige en Argentina y se va a exigir siempre, a pesar de que el viernes tuvimos una reunión en Lima de la Organización de Aviación Civil Internacional, donde se firmó un acuerdo para la validación automática de licencias: nosotros no firmamos eso".



-"Lo que hicimos fue modificar el procedimiento interno de revalidación; no era bueno el que tenía el ANAC. Algunos líderes gremiales quisieron meter este tema en el reclamo gremial. Hay pilotos extran jeros que fueron revalidados, tal como permite la ley, pero eso no pone en riesgo el trabajo de nuestros pilotos. Los pilotos extranjeros son el 1,5 por ciento de los pilotos hoy afectados, y esa cantidad va bajando."



-"Flybondi tiene tres extranjeros y a fin de año le quedarán menos. En Argentina hay 6 empresas aéreas, no está comprometido el trabajo de nadie. En Copa hay 55 pilotos argentinos."



-"Los instructores son extranjeros por el modelo de avión. Los pilotos extranjeros deben dar un examen."



Luis Novaresio, conductor: "Los pilotos jueves y viernes pueden ir a un paro, esto le es funcional a los pilotos extranjeros. Yo creo que el Gobierno cree que la Aerolínea de bandera es un negocio más, no un servicio público."



-"Ojo los pilotos, Aerolíneas Argentinas se deben acercar a la gente."





