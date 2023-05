Andrés Larroque: "Está claro que Cristina es la mejor candidata, por eso la proscriben"

Luego de que Cristina Kirchner ratificara que no será candidata a ningún cargo en las próximas elecciones, el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aseguró este miércoles que la vice "es la mejor candidata" y que por ese motivo "la proscriben". En tanto, en relación con la posibilidad de que Wado de Pedro sea el elegido para competir en las presidenciales, sostuvo que aún no es momento para hablar de candidaturas.

"Está claro que Cristina es la mejor candidata, por eso la proscriben. Si cristina no tuviera adhesión en materia electoral, no estaríamos observando estas situaciones que se dan desde el Poder judicial. Siempre dijimos que es la mejor candidata, aunque no es la única ni es el único cuadro político que tiene el peronismo", señaló Larroque durante un reportaje con López 910.

Respecto del planteo que Cristina Kirchner hizo en el comunicado en el que anunció su decisión, el "Cuervo" afirmó que “lo que está diciendo es que la situación es de una gravedad inusitada. El avance de la Corte cuestionando procesos electorales es un hecho gravísimo. Ya no empieza a caer solo en ella la proscripción, sino también en el peronismo”. Y en esa línea, advirtió: "Habrá que salir a la calle y patear el tablero como tantas veces en la historia argentina".

“El sistema de poder está queriendo llevar al peronismo al matadero y, como decía Perón, nuestro pueblo es manso pero no es tonto", agregó.

Por otro lado, Larroque no eludió la consulta sobre si Wado de Pedro podría ser finalmente el candidato a Presidente del Frente de Todos. No obstante, le puso un interrogante.

"Wado de Pedro es un amigo, un compañero, un cuadro político de una experiencia de muchísimos años, pero no entraría en temas de candidaturas porque el problema que está transitando la Argentina es mucho más grave. Esperemos", afirmó.