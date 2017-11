Andrés Malamud: "No me parece que este Gobierno sea diferente al anterior respecto a las instituciones"

Andrés Malamud - politólgo 16-08.mp3



REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESPolítica nacional: "Es la actualización de la división argentina entre un espacio peronista y no peronista."- Qué es Cristina Fernández?: "Es la representante del espacio más grande del Peronismo dividido, la veo como representante del Peronismo del pasado, pero aún así es importante porque obstruye la renovación del Partido."AUDIO DE LA NOTA- Cambiemos puede tener una vocación hegemonica y copar el poder: "El poder absoluto corrompe, si alguien está mucho en el poder será peor de lo que era. Hay frenos que vienen de la condición minoritaria de Cambiemos, tiene minoría en las Cámaras, no puede ir por todo, aunque sea su aspiración, deberá negociar."-"No me parece que este Gobierno sea diferente al anterior respecto a las instituciones. Un ejemplo es la Corte Suprema de Justicia, es lo primero que hace Macri cuando asume, nombra jueces por decreto. Si Macri tuviera mayoría absoluta haría cosas parecidas al de Cristina Fernandez. El Gobierno de Cristina no fue totalitario, tuvo estilos groseros, de maltrato, pero no avasallo las instituciones. El poder condiciona a las personas, que no tengan mayoría es mejor."-"Los economistas dicen que es mejor crecer poco pero siempre."-"Las Paso generaron debates, en principio estuvo mal, pero sacarlas está peor."