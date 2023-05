Matías Soulé, la joya del Sub-20 argentino que sueña con jugar en un grande de la Argentina

Matías Soulé, mediapunta de la Selección Argentina sub-20 que se prepara para disputar el Mundial de la categoría, reveló su deseo de jugar en Independiente en algún momento de su carrera. El joven talento, que actualmente milita en Juventus, compartió sus aspiraciones este miércoles en una entrevista con López 910, por Radio La Red, a pocos días del debut de la Argentina en el certamen.

Durante el reportaje, Soulé habló de su fanatismo por el club de Avellaneda: "Siempre hablo con mi papá cuando miramos los partidos. Todavía queda mucho camino por recorrer, apenas estoy dando mis primeros pasos, pero me encantaría tener la oportunidad de jugar en Independiente".

El atacante de la Juventus también rememoró sus inicios en el fútbol y su paso por Vélez: "Comencé allí a los 9 años. Me ficharon en la liga y, como era muy joven, no podía alojarme en la pensión. Sin embargo, a los 11 años pedí ingresar y me permitieron vivir allí".

Por último, el joven marplatense de 20 años destacó los consejos que recibe de sus compatriotas y compañeros de equipo en la Juventus, Leandro Paredes y Ángel Di María, con quien suelen compararlo.

Matias_Soule_Argentina.jpg Matías Soulé, con la camiseta de la Selección Argentina.

"Trato de aprender todo lo que puedo de él, es un orgullo que me comparen con Ángel. Tenemos similitudes, ambos somos zurdos, delgados y nos gusta encarar. Angelito me brinda consejos en todos los aspectos, al igual que Lea y Paulo (Dybala) cuando estaba en el equipo. En algunas ocasiones, cuando encaro hacia adentro y no puedo rematar, Ángel me enseña cómo posicionar el pie para hacerlo", contó.