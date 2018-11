Angelici y DOnofrio confirmaron que no quieren visitantes ni jugar la final el sábado

En la previa de la final de laque jugaránlos presidentes de ambos clubes se sentaron este domingo en el living de " Debo Decir " con Luis Novaresio.vivieron el partido más importante de la historia #EnAmerica

Los acompañaron el periodista Mariano Obarrrio, el activista Manuel Lozano, la periodista Romina Manguel y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Martín Ocampo.

Daniel Angelici fue el primero en hablar sobre los idas y vueltas que tuvo la final en los últimos días: "Hablamos con D'Onofrio y estamos de acuerdo en que esto se tendría que haber previsto de esta manera. Los presidentes de los clubes no nos podemos enterar por televisión lo que pasa"





Rodolfo D`Onofrio: "Un día me levanto y jugamos el miércoles, a la tarde jugamos el sábado. Después con visitantes, y a la tarde dicen que no. "Ni la semifinal con Lanús el año pasado, ni los partidos con Independiente y Racing de esta Copa Libertadores se jugaron con visitantes. Y de repente quieren que haya. Las cosas hay que hacerlas con tiempo"





El ministro de Seguridad Martin Ocampo fue contundente al afirmar que "mi prioridad hoy, con los recursos que tengo es cuidar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. No vamos a sacar ni un efectivo de la Policía de la Ciudad que está ocupándose dela seguridad en los barrios para destinárselo al fútbol"

"El FanID es fundamental para erradicar a los violentos del fútbol", aseguró Rodolfo D`Onofrio quien aseguró que "Patricia Bullrich está haciendo la cosas muy bien, pero falta mucho".

Los dos presidentes estuvieron de acuerdo en que no quieren jugar con visitantes y tampoco que se juegue el sábado. Ambos mandatarios coincidieron en remarcar la importancia que tiene la comunidad judía entre sus hinchas y que por respeto no debería jugarse ese día y propusieron el domingo.

Por su parte Manuel Lozano dijo: "Hace diez días que estuve en el interior con la Fundación y me parece ridículo que el presidente se esté ocupando de estas cosas habiendo tantas necesidades. También me parece ridícula esta discusión desde el vamos porque hablamos de que no puede haber visitantes cuando la convivencia debería ser la clave".