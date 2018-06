Anto Roccuzzo explicó por qué no estuvo ante Islandia

Además del cariñoso mensaje en Instagram de Antonela Roccuzzo para despejar dudas de una supuesta crisis con Lionel Messi , la panelista de Involucrados Cinthia Fernández contó más detalles de la charla que mantuvo con la rosarina.

A través de la panelista, Anto explicó por qué no había viajado a Rusia. "Ella se enojó por todo lo que dijeron, no fue a Rusia porque así estaba pactado. Quiero tener códigos con ella", contó la ex de Matías Defederico.

"Las palabras fueron: 'no fui porque tengo criaturas muy chiquitas y porque así estaba pactado. Quiero disfrutar a mi familia que no la vuelvo a ver hasta diciembre'. Eso resume todo y calla a todos los que especulan y quieren darle con un caño a Messi", concluyó Cinthia sobre su charla con Antonela, quien este jueves sí estará presente para acompañar a Leo en el partido que la Selección enfrentará contra Croacia.

