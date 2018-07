Aportes falsos: "Los que están ahora hacen cosas parecidas a los anteriores"

"Una aclaración que me parece oportuna, hablan de que me presenté con nuevos casos, yo lo que quiero es sacar la mirada en el caso de la persona, el aportante es una víctima de la situación, hay que mirar para el otro lado, lo que hay que entender es que hay un financiamiento ilegal de la campaña de cambiemos en el 2015 y 2017. Eso significa que los que pusieron la plata en la campaña no podían hacerlo, no podían ser aportante, la ley prohíbe que las empresas lo hagan, o porque ponían más plata del límite que establece la ley, terminan falseando la identidad de los aportantes usando nombres de personas que ni siquiera saber que son aportantes".



Sobre si es lavado de dinero:



"Podría ser. Yo trato de no meterme en la calificación, yo intento demostrar que no tengo una doble moral, lo que dije que estaba mal con los anteriores también la considero mal con ésto. Yo presento ante los tribunales hechos que me parecen que pueden ser un delito, luego quien va a decidir si es delito o no, qué delito es, quiénes son los responsables, son los Jueces. Yo me acerqué a llevar elementos que están a la vista de cualquiera".



"Yo quiero presentar lo 4 tipos de aportantes falsos. Uno son los candidatos, copiaron la lista de candidatos y la pusieron como lista de aportantes, sumaron el aporte, todos pusieron $36.000, muchos ahora dicen que no pusieron un peso como el caso del Intendente de Mar del Plata. Luego están los empelados municipales que aparecen como aportantes. La tercera situación son los beneficiarios de planes sociales, desde lo moral es el caso más grave. La cuarta situación son las empresas, las empresas no pueden aportar, las empresas contratistas del Estado no pueden aportar a la campaña, Chequeado.com nos devela cuantas empresas que presentaron el listado de sus empleados o gerentes como aportantes para encubrir que el verdadero aportante es la empresa que es contratista del Estado".



Sobre cómo se financió Sergio Massa:



"No quiero que quede la idea de que todos somos iguales, la campaña presidencial 2015, la mía fue aprobada, igual que la Del Caño. Somos los únicos dos que tenemos los números de la campaña aprobados, el resto no solo no la tienen probada sino que se volvieron a presentar en el 2017 con lo mismo. Yo tengo las cuentas del 2017 cuando fuí con Sergio Massa, la columnista de aportantes de cambiemos es de 40 millones, la nuestra era de $70.000, todos hicieron el aporte frente al escribano confirmando identidad. Unidad Ciudadana lo hizo con cheques. Cambiemos habla de bancalizar peor hace 8 meses recibieron 40 millones en efectivo. Yo te puedo decir de la mía, no te puedo decir nada de la campaña del 2015 de Sergio Massa. La Gobernadora dice que el problema son las lagunas de la ley, no, el problema es que no cumplen las leyes. Yo quiero que digan que Stolbizer tiene las cuentas aprobadas y en orden. Se puede hacer política honestamente".



"Si siguen incumpliendo la ley no sirve cambiarlas, acá hay que acordar no gastar más en campaña de lo que establece la ley".



Acerca de si Vidal la decepcionó:



"Hay que separar las cosas, yo nunca me ilusioné, Vidal es una persona que dialoga y convoca pero representa lo mismo que Macri y las diferencias políticas siguen estando. Pero no hay que poner el foco solo en la Provincia de Buenos Aires, hace pocos días inhabilitaron a Del Sel".



"El Gobierno actual es mejor que lo que teníamos, la mayor deuda es que no cumplieron lo que prometieron, los que están ahora hacen cosas parecidas a los anteriores, ese es el problema". Reviví el audio de la entrevista: Stolbizer con Viale 25-7.mp3