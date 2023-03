Argentina, 1985: mano a mano con Pedro Osuna, el joven detrás de la música de la película que peleó por el Oscar

Pedro Osuna, encargado de la banda de sonido de la película “Argentina 1985” -- que peleó hasta el final en los premios Oscar--, afirmó que se siente "muy afortunado por haber trabajado en un filme tan importante".

El español, de 25 años, agregó: "Por más que la historia haya sido ajena al lugar en el que estoy, tuve la suerte de conectar emocionalmente con la película, que fue brillante".

"Yo seguía el juicio desde pequeño porque mi padre fue abogado", dijo al programa "Otras Pasiones", conducido por Cecilia Bazán.

Cómo se inspiró en la composición de Argentina, 1985

Argentina 1985.jpg "Argentina, 1985", la película que peleó hasta el final en los premios Oscar (Foto: Telam).

Sobre cómo surgió la composición para el proyecto, Osuna contó que en una primera instancia conversó con el director Santiago Mitre y que lo aconsejó en cada escena. "Muchas veces el guion y la música van creciendo a la par. En este caso entré en posproducción cuando vi el corte. La inspiración vino de la película".

En otro tramo de la entrevista, el músico sorprendió al contar que hace unos años soñaba con ser ingeniero y crear robots. Sin embargo, hubo un antes y un después cuando vio el filme "Pesadilla antes de Navidad", de Tim Burton.

"Esa música tan chula (bonita) me hizo un clic. Me obsesioné con componer y ya no miré más para atrás", concluyó.