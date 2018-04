Argentina enfrentará a Colombia por el ascenso en la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis será local ante Colombia en el Repechaje para volver al Grupo Mundial, en una serie decisiva que se disputará del 14 al 16 de septiembre.



Así se supo tras el sorteo realizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Londres donde definieron los cruces del Repechaje.



Tras el triunfo frente a Chile en la Zona Sudamericana por 3-2, que se jugó en San Juan, Argentina buscará recuperar su lugar en la élite del tenis mundial.



Argentina fue preclasificada primera, según la ITF, lo que le dio algo de ventaja a la hora del sorteo.



Los Play-offs del Grupo Mundial quedaron dispuestos de la siguiente manera:



Argentina (1°) vs Colombia.



Gran Bretaña (2°) (local) vs Uzbekistán.



Austria (local) vs Australia (3°).



Suiza (4°) (local) vs Suecia.



Serbia (5°) (local) vs India.



Canadá (6°) (local) vs Holanda.



Hungría (local) vs República Checa (7°).



Japón (8°) (local) vs Bosnia/Herzegovina.