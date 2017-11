Argentina está 1-1 en la Copa Davis: perdió Pella y ganó Schwartzman

pella.jpg



El porteño Diego Schwartzman, 28 del ranking ATP, cumplió el pronóstico este viernes frente a Dmitry Popko (196), a quien derrotó en tres sets para igualar la serie entre Argentina y Kazajistán, en Astana, por la permanencia en el Grupo Mundial de Copa Davis.El Peque, que está en el mejor momento de su carrera, tuvo un sólido partido y no le dio opciones a Popko, al imponerse con parciales de 6-4, 6-2 y 6-2, en una hora y 48 minutos de juego en el Centro Nacional de Tenis de la capital kazaja.En el primer turno, el bahiense Guido Pella (73) no logró aguantar un buen arranque y perdió ante el experimentado Mikhail Kukushkin (78) en cuatro sets, lo que le dio el primer punto a Kazajistán sobre la Argentina, en la serie de repechaje del Grupo Mundial de Copa Davis, en Astana.Kukushkin supo recuperarse en el mejor momento del zurdo Pella para imponerse con parciales de 6-7 (5), 7-6 (5), 6-2 y 6-4, en tres horas y 54 minutos de juego, dentro de un trámite equilibrado.La serie continuará este sábado desde las 5 (hora de la Argentina) con el punto de dobles, para el cual el capitán Orsanic designó a dos debutantes y especialistas, el tandilense Máximo González (209) y el porteño Andrés Molteni (48 en el escalafón de duplas), mientras que el conductor del equipo local, Dias Doskarayev, anunció a Kukushkin junto a Aleksandr Nedovyesov (235).La eliminatoria concluirá el domingo desde las 5 con los cruces entre los mejores tenistas de cada país (de acuerdo al ranking mundial), es decir Schwartzman ante Kukushkin, en el único partido de la serie que tenía antecedentes, ya que el Peque lo venció el año pasado en el ATP 250 de Winston Salem.El último punto lo jugarán, siempre y cuando la serie no esté definida antes, Pella y Popko, cuya designación llamó la atención ya que carece de experiencia, pero los dos partidos que jugó los ganó, este año en la victoria sobre China por 4-1 que le permitió a los kazajos tener la chance de jugar el Repechaje.Argentina, por su parte, que se coronó campeón por primera vez en la historia tras haber superado el 27 de noviembre del año pasado a Croacia (3-2) en Zagreb, quedó en situación de Repechaje tras la derrota que sufrió en febrero de este año ante Italia (3-2) en la serie jugada en el Parque Sarmiento, en la Capital Federal.