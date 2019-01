-"Hemos terminado el 2018 de la peor manera, con mucha inestabilidad, aumento del riesgo país, mucha incertidumbre, las acciones se caen, las empresas se quejan; y el nuevo año empieza diferente, no sabemos el piso del dólar, el riesgo país baja. Todos los días cambia la situación, la nueva política restrictiva del Banco Central y la del Ministerio de Hacienda dan resultados, ahora los efectos colaterales es que la actividad productiva, comercio, industria, construcción siguen cayendo"



-"En lo financiero estamos de buen humor, pero en la economía real hay mucho pesimismo."



-"La cosecha te aportará un aumento en el PBI general, también tendremos un buen año turístico, se quedan los argentinos y vienen m&aa cute;s extranjeros"



-"La inflación estaría cerca del 30 por ciento, los privados ajustan mes a mes, el Gobierno no debe ceder a la demanda del gasto publico. La economía debe crecer de manera sustentable para que no haya un estancamiento. Argentina necesita ordenarse para tener un crecimiento sostenido"



-"No vamos a un default. Si se baja el déficit fiscal y se generen recursos no hay posibilidad de default. Todo dependerá del Gobierno que venga"



- Sobre economistas candidatos a presidentes: "Hay que hacer una reforma laboral, que no es precariedad laboral, reforma tributaria, el sistema jubilatorio es desequilibrante, el Anses emite mucho dinero porque paga jubilaciones, planes sociales, y financia al Estado."



-"Los economistas deben dar aportes técnicos y convencer a los políticos, los economistas que quieren ser políticos han fracasado "