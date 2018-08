Los textuales del economista:









"Un billete de $100 son u$s 2,00 o algo más, no compras ni una hamburguesa. Espero que el dólar baje, que encuentre un lugar lógico para la economía argentina. A nadie le conviene que al Presidente le vaya mal, ni a la oposición. El Gobierno debe anunciar medidas durante el fin de semana porque sino vamos a tener más problemas sociales".



"No sé si sigue ésto o no, no me gusta hablar solo de mercados, hay inversores y los argentinos que somos los que todos los días invertimos en Argentina cuando nos levantamos a trabajar, hay que mirar cómo está la gente, ese punto es el límite. Es probable que el lunes pidan más ajuste, eso significa un sacrificio enorme de todos nosotros"."Lo que sucedió esta semana es la desaprobación a la política económica, Argentina no crece en forma limpia desde el 2011, no estamos bien"."No es lógico el dólar a $40,00. Hoy si vos cambias a totalidad de los pesos de la economía y lo cambiás por dólar te da $36,90 pero en ningún país del planeta existe que ese cambio dé la cotización de esa moneda, siempre se supone que hay más circulante que reservas. Eso es por la desconfianza en el peso argentino".