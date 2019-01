REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"Todo es posible, la probabilidad de default es baja, el financiamiento está cubierto por dinero del Fondo y lo que sobra del déficit cero. Lo que se le pide a la Argentina es que no pida dinero por 4 años a los Mercados, y eso no puede ser."



-"El Gobierno cometió errores en los objetivos que se planteó, ahora debe enfocarse en cosas claves, exportaciones para tener dólares; otro tema fue tasa de interés. Si la inflación baja le dará aire al Banco Central."



- Sobre si los anuncios de tarifas afectan la inflación: "El tipo de cambio es el principal motivo de la inflación. La razón porque la economía no crece en el 2019 es por el gasto público, eso va a quitar inflación. La falta de cré ;dito."



-"El Gobierno tiene que regularizar las tarifas y salir del cepo en estos años. La luz aún tiene un fuerte subsidio."



-"Se puede cambiar el rumbo con mayoría Parlamentaria. Para bajar los impuestos debes bajar el gasto, y para eso debes bajar la asistencia social, lo grueso está en el Ministerio de Carolina Stanley. Argentina tiene un programa económico que le maneja el FMI, para bien o para el mal."



-"Argentina tiene sueldos bajos, el tema son los costos."



-"Soy optimista. El Gobierno acierta en no gastar más y mantener el tipo de cambio, si no hay factores externos tendremos recuperación para junio."





