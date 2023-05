El editorial de Facundo Pastor: "El insoportable dato de la pobreza infantil"

Resulta una idea, para mí, tremendamente insoportable de pensar que es analizar que está arrojando el mapa de la pobreza infantil, en este momento de la Argentina. Resulta insoportable pensar, por ejemplo, cuáles son las ciudades donde ya se supera el 60% de pobreza infantil. Cuáles de estas ciudades, por ejemplo, duplicaron su cifra en los últimos cinco años.

Por supuesto que la pobreza duele en todas sus formas; pensar en un país donde el 40% de los argentinos y las argentinas son pobres, a mi me resulta insoportable; pero mucho más resulta tormentoso pensar cuándo la pobreza afecta, o en qué lugares o de qué manera afecta a los niños.

Hay datos oficiales publicados por el Gobierno que exponen repito, que hay ciudades con más del 60% de pobreza infantil y otras con más del 15% de indigencia en menores de catorce años: Concordia 69,2% de pobreza infantil, segundo semestre del 2022; Gran Resistencia en el Chaco, 64,3%; Santiago del Estero, La Banda, 64%; Gran San Luis 62%; Gran Tucumán 60,2%; Santa Rosa 59,8%; Gran Mendoza, etcétera, etcétera. No quiero abrumar con estos datos.

Lejos de mirar la parte de arriba de la pirámide del ranking de pobreza infantil, me fui abajo, a ver cuál fue la ciudad que menos pibes y pibas pobres tiene; y, a mi entender, resulta tan asombroso como lo de arriba, tan triste y tan insoportable como la de arriba.

La Ciudad de Buenos Aires registra el índice más bajo de pobreza infantil, pero aún siendo el índice más bajo indica que 3 de cada 10 pibes y pibas de menos de catorce años son pobres, en la Ciudad de Buenos Aires.

Todas las familias, salvo las que viven en barrios muy postergados, tienen, se supone que tienen cloacas. Todas las calles de la ciudad Buenos Aires tan asfaltadas; aún Así, repito el 28,2% de los pibes y las pibas son pobres en la tasa más baja, el menor índice de pobreza.

Insisto, es una noticia necesaria que nos interpela a todos. Es el mapa de pobreza infantil. Resulta insoportable darlo, pero no podemos mirar para otro lado.

Me parece un dato necesario en un año electoral, donde por ahí todavía no tenés claro a quién vas a votar, me resulta necesario, tan necesario como insoportable, que sepas que hay ciudades de este país que superan el 60%, en el ranking de pobreza infantil.