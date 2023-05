Tras el asesinato de su hermano, Miguel Torrén habló de su dura infancia y quién le enseñó "el camino correcto"

Miguel Torrén, futbolista de Argentinos Juniors, reveló este lunes el doloroso momento que atraviesa por la muerte de su hermano José, quien fue asesinado a balazos el pasado sábado en un barrio de Rosario. Este trágico suceso se suma a una larga lista de infortunios que sufrió el jugador, quien ya perdió a otros tres hermanos en circunstancias similares.

En un audio revelado por el programa López 910, Torrén reveló las duras circunstancias en las que creció junto a sus cinco hermanos, mencionando la prematura pérdida de su madre y la necesidad de enfrentar la adversidad en las calles. "Mi viejo tuvo que hacer toda su vida trabajando y no nos podía cuidar mucho. Nos criamos en la calle, pero gracias a Dios pude conocer a dos familias que me ayudaron muchísimo, me cobijaron y me enseñaron cuál es el camino correcto y qué es lo que tenía que hacer más allá de que a mí me apasiona jugar a la pelota", contó.

El jugador relató que, a medida que los hermanos crecieron, tomaron distintos caminos y decisiones en la vida. Si bien no pudo influir directamente en sus elecciones, la noticia devastadora del asesinato de su hermano José lo afectó profundamente, pues se trata de "mi propia sangre".

A pesar de la tragedia que golpeó a su familia repetidamente, Miguel Torrén destacó el apoyo incondicional de su esposa e hijos. "Formé mi hermosa familia, con una gran mujer que tengo al lado mío, que me acompaña en todo momento, al igual que mis hijos, que son son mi fortaleza en estos momentos duros", expresó.

Torren_hermano.jpeg Miguel Torrén, junto a su hermano José, que fue asesinado.

Con entereza, expresó que su responsabilidad como padre y esposo le brinda la fuerza necesaria para continuar luchando y superar el dolor: "Esto es un golpe durísimo que debo afrontar con la fuerza de mi esposa, de mis hijos, y seguir metiéndole para adelante. Porque si me quedo tirado en casa y no me levanto de la cama, siento que me meto en un pozo del que no voy a poder salir".

"Tengo que ser fuerte por mis hijos, mi esposa. Ellos son son mi motor. Por eso voy a seguir luchando, peleando, para tratar de salir de este dolor", concluyó.